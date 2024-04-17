Ankara'da tüyler ürperten olay, dün sabaha karşı Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 503'üncü Sokak'taki Nur Apartmanı'nda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Birgül Alamur (39) ile 9 yıl önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Veysel Dörtkozan (44) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Alamur, tartışmanın ardından kızları M.D.'nin (19) de evde bulunduğu sırada Veysel Dörtkozan'a önce keserle vurdu, ardından bıçakladı. Alamur, daha sonra suç aletiyle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dörtkazan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BİRÇOK SUÇTAN SABIKALIYDI

Dörkozan'ın cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Veysel Dörtkozan'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Yankesicilik' gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

BIÇAKLANAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Veysel Dörtkozan'ın ayrıca 3 ay önce eski eşini bıçakla yaraladığı, ancak Alamur'un şikayetçi olmadığı belirtildi.

KOCASININ ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ

Gözaltına alınan Birgül Alamur, polisteki ilk ifadesinde, eski eşi ile eskiden bu yana aralarında kavga olduğunu, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

"ADAM KADINI SÜREKLİ DÖVÜYORDU"

Birgül Alamur ile Veysel Dörtkozan'ın komşusu Ertuğrul Gazi Çoşkun (26), "Yıllar önce boşanmışlardı. Adam zaten sürekli evde kalıyordu. Eşini darp ediyordu. Birkaç ay önce kadını bıçaklamıştı. Dün gece de 03.00 sırlarında doğru bir darp olayları olmuş. Kadın da bu sefer kocasını bıçaklamış. Kadın kendini korumak için yapmış" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.