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        Haberler Dünya Dubai'de sağanak yağış sele neden oldu: Arabalar sular altında kaldı, uçaklar zor ilerledi! - Son dakika haberi

        Dubai'de sağanak yağış! Arabalar sular altında kaldı, uçaklar zor ilerledi...

        Körfez ülkelerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Dubai'de yollardaki araçların sular altında kaldığı, havalimanındaki uçakların güçlükle ilerlediği görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.04.2024 - 08:09 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:05
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        Körfez ülkeleri Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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        Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nı sular altında kaldı.

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        Flydubai havayoluna ait bir uçağın sel sularında güçlükle ilerlediği anlar kayıt altına alındı.

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        Olumsuz hava koşulları sebebiyle Dubai Havalimanı'ndaki uçuşların bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiği bildirildi.

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        Yetkilier, olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşların normale dönmesi için çalıştıklarını, bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşeceğini bildirdi.

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        Ancak açıklamada toparlanmanın biraz zaman alacağı belirtildi.

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        Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        #Dubai
        #sağanak yağış
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