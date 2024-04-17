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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Dortmund yarı finalde! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Dortmund yarı finalde!

        Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ağırladığı Atletico Madrid'i 4-2 yendi. Alman ekibi toplamda 4-3'lük skorla adını yarı finale yazdırdı. Bir diğer eşleşmede ise PSG, Barcelona'yı deplasmanda 4-1 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 00:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:17
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        Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti.

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        Karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund 34. dakikada Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

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        İkinci yarının başında oyunun kontrolünü eline alan Atletico Madrid, 49. dakikada Mats Hummels (KK) ve Angel Correa'nın 64. dakikada attığı gollerle hem maçta eşitliği sağladı hem de ilk maçın skoruyla birlikte toplamda 4-3 öne geçti.

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        Ev sahibi ekip 71. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle seriyi eşitledi. 74. dakikada Marcel Sabitzer'in kaydettiği golle Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

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        PSG YARI FİNALDE

        Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ikinci maçında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile Luis Enrique'nin yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

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        Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 4-1 kazandı ve ilk maçı evinde 3-2 kaybetmesine rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

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        PSG'nin gollerini 40. dakikada Ousmane Dembele, 54. dakikada Vitinha, 61. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 89. dakikada yine Kylian Mbappe kaydetti.

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        Barcelona'da savunma oyuncusu Ronald Araujo 29. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, teknik direktör Xavi Hernandez de 56. dakikada oyun dışında kaldı.

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        YARI FİNALDE DORTMUND - PSG EŞLEŞMESİ

        Bu sonuçla birlikte yarı finale yükselen Paris Saint-Germain, yarı finalde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

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