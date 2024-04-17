Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu - Son gündem haberleri

        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?

        Tunceli'de, sağlık memuru 30 yaşındaki Savaş Kazikoğlu'nun balkondan düşerek ölümüne ilişkin soruşturmada ifade veren doktor sevgilisi 29 yaşındaki Türkan B., "Evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 07:35 Güncelleme: 17.04.2024 - 07:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tunceli'de, olay önceki gün gece saatlerinde Ovacık ilçesi Kandolar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi.

        2. KAT BALKONUNDAN DÜŞTÜLER

        DHA'da yer alan habere göre her ikisi de Ovacık Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) ile doktor sevgilisi Türkan B. (29), iddiaya göre bulundukları binanın 2'nci kat balkonundan düştü.

        BİRİSİ ÖLDÜ DİĞERİ KURTULDU

        Düşen 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Kazikoğlu hayatını kaybetti; Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türkan B.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi.

        ÇOK SAYIDA NÖROLOJİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

        Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; olayın yaşandığı evde inceleme yapıldı. Fransız tipi balkon korkuluklarının kırıldığı tespit edilirken, evde yapılan aramada çok sayıda nörolojik hap ele geçirildi.

        "ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"

        Psikolojik tedavi gören, daha önce intihar girişiminde bulunan Türkan B. ilk ifadesinde, "Savaş ile sevgiliydik. Akşam benim evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.

        GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        Tedavisi süren Türkan B. hakkında gözaltı kararı verilirken, hayatını kaybeden Savaş Kazikoğlu'nun ailesi de suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "İlimiz Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Savaş Kazikoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

        Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tunceli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce lodos sonra sağanak
        Önce lodos sonra sağanak
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Pentagon: Karar İsrail'e ait
        Pentagon: Karar İsrail'e ait
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Miçotakis'ten Ege'de deniz parkı açıklaması
        Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı
        Minibüsü üstlerine sürdü: 1 ölü, 1 yaralı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Özel'e kapımız açık
        Maduro'dan, Biden'a "diyalog" çağrısı
        Maduro'dan, Biden'a "diyalog" çağrısı
        Paket servise KDV ayarı
        Paket servise KDV ayarı
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        Karahan enflasyon hedefini anlattı
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"
        "İran'ın askeri tesislerini hedef alacağız"