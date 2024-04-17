Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?

Tunceli'de, olay önceki gün gece saatlerinde Ovacık ilçesi Kandolar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi.

2. KAT BALKONUNDAN DÜŞTÜLER DHA'da yer alan habere göre her ikisi de Ovacık Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) ile doktor sevgilisi Türkan B. (29), iddiaya göre bulundukları binanın 2'nci kat balkonundan düştü.

BİRİSİ ÖLDÜ DİĞERİ KURTULDU Düşen 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Kazikoğlu hayatını kaybetti; Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türkan B.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA NÖROLOJİK HAP ELE GEÇİRİLDİ Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; olayın yaşandığı evde inceleme yapıldı. Fransız tipi balkon korkuluklarının kırıldığı tespit edilirken, evde yapılan aramada çok sayıda nörolojik hap ele geçirildi.

"ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI" Psikolojik tedavi gören, daha önce intihar girişiminde bulunan Türkan B. ilk ifadesinde, "Savaş ile sevgiliydik. Akşam benim evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.