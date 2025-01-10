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        Haberler Dünya NATO 10 bin personelle tatbikat düzenleyecek | Dış Haberler

        NATO, Balkan ülkelerinde 10 bin personelle tatbikat düzenleyecek

        NATO; Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'da 10 bin personelin katılımıyla geniş kapsamlı bir tatbikat düzenleyecek. Tatbikat kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek katılımıyla icra edilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 23:31 Güncelleme: 10.01.2025 - 23:31
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        NATO 10 bin personelle tatbikat düzenleyecek
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        NATO, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gerilimin tırmanmasının ardından Doğu Avrupa'daki harekât kabiliyetini test etmek amacıyla Steadfast Dart 2025 isimli bir tatbikat düzenleyecek.

        NATO resmî yayın organlarından edinilen bilgiye göre tatbikat; kara, hava ve deniz unsurlarının müşterek katılımıyla icra edilecek. Tatbikata 9 farklı ülkeden 10 binin üzerinde personel katılacak. Katılacak personellerin arasında özel kuvvetler de olacak.

        NATO Balkanlarda düzenleyeceği bu tatbikat ile Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya asker, cephane ve teçhizat sevkiyatının başarısını test edecek.

        NATO, tatbikatın aynı zamanda NATO'nun caydırıcı gücünün gösterilmesi için düzenlendiğinin altını çizdi.

        Tatbikatın ocak ayından mart ayına kadar sürmesi bekleniyor. Tatbikatta karaya çıkartma, hava savunması dâhil olmak üzere birçok askerî kabiliyet teste tâbi tutulacak.

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