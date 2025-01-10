NATO 10 bin personelle tatbikat düzenleyecek

NATO, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda gerilimin tırmanmasının ardından Doğu Avrupa'daki harekât kabiliyetini test etmek amacıyla Steadfast Dart 2025 isimli bir tatbikat düzenleyecek.

NATO resmî yayın organlarından edinilen bilgiye göre tatbikat; kara, hava ve deniz unsurlarının müşterek katılımıyla icra edilecek. Tatbikata 9 farklı ülkeden 10 binin üzerinde personel katılacak. Katılacak personellerin arasında özel kuvvetler de olacak.

NATO Balkanlarda düzenleyeceği bu tatbikat ile Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya asker, cephane ve teçhizat sevkiyatının başarısını test edecek.

NATO, tatbikatın aynı zamanda NATO'nun caydırıcı gücünün gösterilmesi için düzenlendiğinin altını çizdi.

Tatbikatın ocak ayından mart ayına kadar sürmesi bekleniyor. Tatbikatta karaya çıkartma, hava savunması dâhil olmak üzere birçok askerî kabiliyet teste tâbi tutulacak.