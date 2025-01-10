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        Haberler Dünya Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı | Dış Haberler

        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı

        ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde çıkan yangınlar söndürülmeye devam ederken yağlama suçunda artış görüldü. Los Angeles Polis Teşkilatı, yağmalama suçlarının önüne geçmek adına gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 21:13 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:22
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        Los Angeles'ta gece sokağa çıkma yasağı
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        ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde başlayan ve 200 bine yakın Los Angeleslının tahliye edilmesine neden olan yangın tamamen söndürülmüş değil.

        Yetkililer ve itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken aynı zamanda yaşanan güvenlik sorunlarıyla da mücadele ediyor. Los Angeles'ta özellikle gece saatlerinde yaşanan yağmalama olayları halkta büyük infial uyandırdı. Los Angeles Polis Teşkilatı da yağmalamanın önüne geçmek için şehrin bir bölümünde gece saatlerine mahsus olmak kaydıyla sokağa çıkma yasağı ilân etti. Yasak akşam 18.00'de başlayıp sabah 6'da bitecek.

        Los Angeles polisi "Ekiplerimiz tahliye edilen bölgelerde devriyelerini yürüterek yağmalama ve hırsızlık suçlarının önüne geçmeye çalışıyor. Hâlihazırda 50 bin civarında yapı tahliye talimatı almış durumda. Tahliye talimatı alan bölgelerde ve Palasades'te gece çıkma yasağı kararı alındı. Belirtilen saatlerde dışarıda olursanız gözaltına alınacaksınız. Bu karar sizleri rahatsız etmek için değil tahliye edilen binaları korumak için alındı. Çünkü tahliye kararını biz verdik ve tahliye olan insanların güvende hissetmelerini istiyoruz. Basın mensupları ve yangınla mücadele ekipleri dışında hiç kimse bu saatlerde dışarıda bulunamaz" dedi.

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