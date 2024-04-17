Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor

Rönesans Holding’in ilk halka açık şirketi olacak Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcısı ve geliştiricisi olarak halka açılıyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın halka arzı için talep toplama süreci başlarken, yüzde 10.08 oranındaki halka arzdan sağlanacak kaynağın 4 milyar 503 milyon lira olması bekleniyor. 3 günlük talep toplaması süreci başlayan halka arza ilişkin düzenlenen sohbet toplantısına Rönesans Holding Kurucusu ve Başkanı Erman Ilıcak, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel katıldı.

YILLIK KİRA GELİRİ 120 MİLYON EURO Rönesans Holding Kurucusu ve Başkanı Erman Ilıcak, Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa, Orta Asya ve Afrika’ya yayılan geniş coğrafyada 30 farklı ülkede inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi: “2023 yıl sonu itibariyle öz sermayemiz 3.4 milyar Euro, konsolide gelirlerimiz de 3 milyar Euro düzeyinde bulunuyor. Holdingin yurtdışı gelirlerinin toplam cirodaki payı yüzde 50 seviyesinde. 2015 yılından beri ENR’ın hazırladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ listesinde Avrupa’nın ilk 10 şirketi arasındayız.”

Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın yıllık kira gelirlerinin 120 milyon Euro civarında seyrettiğini kaydeden Ilıcak, “AVM’lerimizdeki doluluk oranı yüzde 97.3 düzeyinde bulunuyor” dedi. REKLAM 85.5 MİLYAR LİRA TOPLAM VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Yüksel ise Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın varlıklarının büyüklüğüne ilişkin şu bilgileri verdi: “Rönesans Gayrimenkul Yatırım 31 Aralık 2023 itibariyle 85.5 milyar lira (2.6 milyar Euro) değerinde toplam varlık büyüklüğüne, 55.7 milyar lira da öz sermaye büyüklüğüne sahip. 2023 sonu itibariyle konsolide yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde ettiğimiz düzeltilmiş kira gelirleri 5.7 milyar lira olan şirketimizin Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 3.7 milyar lira oldu. Şirketimizin portföyündeki 16 gayrimenkulün kiralanabilir alanı brüt 740 bin metrekare. Bu büyüklük, Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı Türkiye’nin en büyük ticari platformu haline getiriyor. 16 gayrimenkulümüzün 12’si AVM. AVM’lerin kiralanabilir alanı brüt 640 bin metrekare. Hepsi İstanbul’da yer alan ofis portföyümüzde de yaklaşık 100 bin metrekarelik kiralanabilir alan bulunuyor.

Yaşar ve Yüksel, şirketin iş modelini ise şöyle açtı: “Çoğunlukla arsa alımından başlayarak her aşamasını kendi geliştirdiğimiz ticari gayrimenkulleri satmayıp uzun süreli kira geliri yaratıyoruz.” REKLAM MALTEPE PARK KONUT’UN İNŞASI BAŞLADI Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın gelir getiren varlıklarının dışında İstanbul Ataşehir ve Ümraniye’de iki arsa ile Antalya’da Beachtown projesinin bulunduğunu kaydeden Yağmur Yaşar, ayrıca Maltepe Park AVM’nin bulunduğu parselde 4 bloktan oluşan 478 konut ve 25 adet ticari ünitelik proje olan Maltepe Park Konut’un inşasına başladıklarını söyledi.

7 İLDE 12 AVM Şirketin AVM’lerinin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da olduğunu ifade eden Sercan Yüksel de “Optimum, Hilltown, Piazza markalı AVM’lerimizin yanısıra Maltepe Park ve Kozzy AVM de portföyümüzdeki ticari alanları oluşturuyor. 12 AVM’mizin ziyaretçi sayısı 2022 sonunda 93 milyondu. 2023 yılı sonunda ziyaretçi sayısı 100 milyona ulaştı. COVID sonrası çok ciddi şekilde fiziki alışverişe dönüş oldu. Ayrıca perakendede hareketlilik sürüyor” açıklamasında bulundu. BAZ KİRA İLE ENFLASYONA KARŞI KORUMA 12 AVM’deki 2 bine yakın mağaza için yapılan kontratların ağırlıklı ‘baz kira’ ve ‘ciro kira’ şeklinde iki ana unsurdan oluştuğunu belirten Yüksel, “Baz kira ile enflasyona karşı koruma sağlarken, ciro kira üzerinden yaratılan artı değer ile reel getiri sağlıyoruz. Bu model özellikle ekonominin büyüdüğü veya döviz kurundaki artışın enflasyon oranlarının altında kaldığı dönemlerde net operasyonel gelir artışını destekliyor” dedi. Söz konusu model sayesinde 2023 yılında düzeltilmiş kira gelirleri artışının 2023 yılında 2021’e oranla yüzde 51’le enflasyonun üzerinde olduğunu kaydeden Yüksel “2023 yılında kira gelirlerimiz 5.7 milyar liraya ulaştı. Bu durum, Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın yüksek enflasyon döneminde de gelirlerini sıkı takip ettiğini ve gerektiği yerde hızlı aksiyon alarak reel büyüme sağlayabildiğini gösteriyor. 2023 yıl sonu itibariyle Rönesans Gayrimenkul Yatırım AVM kiracıları, toplam cirolarının ortalama yüzde 8.7’sini ‘baz kira, ciro kirası ve ortak alan gideri’ olarak ödedi. Yakın geçmişte sektör ortalaması yüzde 13-14 seviyelerindeydi. Bu rakamlar, sürdürülebilir kira gelirlerini artırma potansiyeli konusunda umut verirken, kiracıların da kârlı çalışabildiklerini gösteriyor” şeklinde konuştu.