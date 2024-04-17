Karabük'te iki aracı çalma girişimi kameraya yansıyan zanlı tutuklandı

Karabük'te sanayi sitesinden iki aracı çalmaya teşebbüs eden ve 62 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basın ve sosyal medyada çıkan görüntüler üzerine başlatılan inceleme kapsamında Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde otodan hırsızlık ve mala zarar verme eyleminin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Ekiplerce kimliği belirlenen ve hırsızlık başta olmak üzere 62 suç kaydı bulunan M.O. (16), soruşturma devam ettiği sırada 15 Nisan'da başka bir olayda "evden hırsızlık ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı.