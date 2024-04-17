Karabük'te iki aracı çalma girişimi kameraya yansıyan zanlı tutuklandı
Karabük'te sanayi sitesinden iki aracı çalmaya teşebbüs eden ve 62 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
Karabük'te sanayi sitesinden iki aracı çalmaya teşebbüs eden ve 62 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basın ve sosyal medyada çıkan görüntüler üzerine başlatılan inceleme kapsamında Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde otodan hırsızlık ve mala zarar verme eyleminin gerçekleştirildiği tespit edildi.
Ekiplerce kimliği belirlenen ve hırsızlık başta olmak üzere 62 suç kaydı bulunan M.O. (16), soruşturma devam ettiği sırada 15 Nisan'da başka bir olayda "evden hırsızlık ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada zanlının 11 Nisan'da sanayi sitesinde park halindeki panelvan ve kamyoneti "düz kontak" yöntemiyle çalma girişimi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde, panelvanın kapılarını kontrol eden zanlının, kilitli olan aracın ön camını düşürerek kapıyı açması ve çalıştırma girişiminde başarısız olması yer alıyor. Buradaki bir kamyonete de binen şüphelinin, aracı harekete geçiremeyince uzaklaştığı görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.