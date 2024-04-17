Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.530,47 %-0,18
        DOLAR 32,4852 %0,05
        EURO 34,6434 %0,28
        ALTIN 2.476,38 %-0,40
        FAİZ 45,49 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 29,58 %0,79
        BITCOIN 60.627,00 %-3,83
        GBP/TRY 40,4252 %0,01
        EUR/USD 1,0654 %0,33
        BRENT 87,54 %-2,75
        ÇEYREK ALTIN 4.048,40 %-0,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 'Yabancı fon girişi her şeyi çözebilir' - İş-Yaşam Haberleri

        'Yabancı fon girişi her şeyi çözebilir'

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Hisse Senedi Araştırma Müdürü Görkem Göker oldu. Borsa şirketlerinin seçim sonrası belirginleşmeye başlayan enflasyonla mücadele programının getireceği durgunluktan nasıl etkilenebileceğinin cevabını veren Göker, bu durumun borsa endeksini ne kadar aşağı çekebileceğine dair görüşlerini aktardı. Uygulanan politikalar sonucu gelmesi beklenen yabancı yatırımcıların ekonomide faiz artışı sonucu oluşabilecek komplikasyonları bertaraf etmede ne kadar etkili olabileceğini aktaran Göker, havacılık sektörünü de özel olarak masaya yatırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havayolu yine uçacak mı?
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEB YATIRIM'ın sunduğu Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Hisse Senedi Araştırma Müdürü Görkem Göker oluyor.

        Borsa şirketlerinin seçim sonrası belirginleşmeye başlayan enflasyonla mücadele programının getireceği durgunluktan nasıl etkilenebileceğinin cevabını veren Göker, bu durumun borsa endeksini ne kadar aşağı çekebileceğine dair görüşlerini aktardı. Göker, uygulanan politikalar sonucu gelmesi beklenen yabancı yatırımcıların ekonomide faiz artışı sonucu oluşabilecek komplikasyonları bertaraf etmede ne kadar etkili olabileceğini aktardı.

        REKLAM

        ENFLASYON MUHASEBESİ NASIL ETKİLEDİ?

        Seçim sonrası döviz ve hisse piyasalarındaki hareketleri yorumlayan Göker, İsrail-İran çatışmasının bölge ülkelerinin ekonomisi ile para ve sermaye piyasalarına bundan sonra nasıl yansıyacağına dair fikirlerini paylaştı. Ekonomi yönetiminin alması beklenen enflasyonu düşürmeye yönelik önlemlerin şirketlerin bilançoları ve karlarına yansımalarını da ele alan Göker bu durumun sermaye piyasalarına olası etkilerini de değerlendirdi. Enflasyon muhasebesinin şirket bilançolarındaki yansımalarını da değerlendiren Göker başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin yakalanıp yakalanmayacağına dair tahminini aktarırken bu gelişmelerin sermaye piyasalarına olası etkisini de yorumladı.

        HAVADA KİM AVANTAJLI?

        Havacılık sektörünün özel olarak ele alındığı programda Göker, sektörün ikinci çeyrek bilanço beklentilerini ve bundan sonraki dönemdeki tahminlerini paylaştı. Havacılıkta olumlu gelişmeler ve risklerin en çok hangi şirketleri etkileyeceğini dile getiren Göker, yolcu sayıları, satışlar, maliyetler ve net borç açısından değerlendirildiğinde hangi şirketin avantajlı göründüğüne dair fikrini dile getirdi<.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #thy
        #Pegasus
        #TAV Havalimanları
        #ENFLASYON
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"