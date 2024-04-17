Yaz tatilinde evini kiraya verecekler dikkat! Ruhsatsız evlere ceza kesilecek

İstoç İşadamları Derneği Yönetim kurulu üyesi Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, otel fiyatlarının artması ile yazlık kiralama yapan tatilcileri ve evlerini kiraya veren mülk sahiplerini uyarıyor: “01.01.2024 tarihinde yürürlüğe giren AirBNB yasası ile mülkünü 101 günden az kiraya veren mülk sahiplerine 100 bin TL ceza kesilecek.”

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç

‘YASAL OLDUĞUNA EMİN OLUN’

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, mülk sahibi olan yazlıkçıların günlük veya haftalık kiralama yapabilmeleri için gerekli belgeleri ve izin süreçlerine e-devlet üzerinden ulaşılabileceğini, turizm işletme ruhsatı alarak mülklerini yasal bir şekilde kısa süreli kiralamaya açabileceklerini belirtiyor. Araç; Mevcut durumun mülk sahipleri kadar tatilcileri de ilgilendirdiğine dikkat çekiyor: “tatil için makul ölçülerde kiralama yapalım derken yasal olmayan konutlarda konaklayarak kendinizi sıkıntıya sokmayın. Kiralayacağınız mülkün mevcut koşullara uygun, yasal bir konut olduğundan emin olun” diyor.

‘YAZLIK KİRALARKEN MUTLAKA SÖZLEŞME YAPIN’ REKLAM Şenay Araç, kiralama yapacak olan tatilcilere şu tavsiyelerde bulunuyor: * Kiralama yaparken mülk sahipleri ile mutlaka görüşün. Farkında olmadan evdeki kiracı ile alt sözleşme yapmanız halinde yasal olarak yaşayacağınız sorunlar başınızı ağrıtabilir. * Kiralamayı mutlaka sözleşme ile gerçekleştirip, ödemenizi banka kanalıyla yatırın. * Elektrik, su, aidat gibi giderleri mutlaka sözleşmeye koyun. Bu gider kalemlerini önceden mülk sahibinin talep etmesi yasal değildir. * Depozito bedeli isteniyorsa bu rakam da banka kanalıyla mülk sahibine yatırılmalıdır.

* Evin anahtarını teslim almadan önce mülk sahibi ile eşyalarının resmini çekip eşya listesi yapmak iki tarafın da haklarını koruyacaktır. * Binadaki diğer oturanları da araştırmak gerekir, sakin bir yer mi, problemli mi…Önceden gidip orada yaşayanlardan bilgi almaları da ilerdeki sorunların önüne geçecektir. Avukat Emel Özbek KİRALAMAYA ARACILIK EDEN DE DİKKAT! REKLAM Avukat Emel Özbek de, yazlık kiralayacak olanlara ve yazlıkları kiraya vereceklere, hatta kiralama için aracılık edenlere şu uyarılarda bulunuyor: * 7664 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca (25/10/2023 Kabul Tarihli 1 Ocak 2024 yürürlük tarih) 100 gün ve altındaki kiralamaları turizm amaçlı kiralama olarak tanımlıyor, eğer konutunuzu bu amaçla kiralamak istiyorsanız izin belgesi alımı zorunlu hale geldi. Bu izin belgesi Kültür v Turizm Bakanlığı’ndan veya bakanlığın görevlendirdiği valilikler vasıtasıyla alınacak.

* Ayrıca bu belgeyi almak için apartman dairesi, villa veya farklı konut tiplerine ilişkin farklı evrak ve belgelerin hazırlanması gerekiyor. Şayet bu izin belgesini almadan kısa dönem kiralama yapanlara ciddi para cezaları öngörülmüş durumda ve bu cezalar 100.000 liradan başlayıp 1.000.000 Türk lirasına kadar ulaşabiliyor. * Ev sahiplerinin kiralama yaptıkları misafirlerin kimliklerini kimlik bildirim sistemine bildirmeleri de zorunlu. 1 ocak 2024 tarihinden itibaren bir ay içerisinde 100 gün ve altında kiralama yapmak isteyen mülk sahiplerinin izin belgesi için başvuru yapması gereklidir .

* Belirtmek isterim ki ilgili kanun 100 gün altında süreli kiralamaları kapsamaktadır. 100 günün üzerindeki kiralamalar bu kanun kapsamına girmemektedir. Ancak her defasında 100 günden fazla kiralama yapmış olmasına rağmen ilk kiralama tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 4 defadan fazla kiralama yapanlar hakkında 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır. Kanunda öngörülmüş izin belgesi alınmaksızın kısa dönemli kiralama yapanlar hakkında 100.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanması uygulanacak olup para cezasının yanında ilgili konuta ilişkin olarak izin belgesi alınması için kiraya veren kişiye 15 günlük süre tanınmıştır verilen bu 15 günlük süre içerisinde izin belgesi başvurusunu yapmayan bu belgeyi edilmeksizin kısa dönemli kiralamaya devam edenler hakkında 500.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır. Bu 15 günlük süre sonunda dahi aynı konutu izin belgesi olmaksızın kısa dönemlik kiralamaları açan ve bu kısa dönemli kiralama işlemlerini gerçekleştiren kişiler hakkında 1.000.000 türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacaktır.

* Kendinize mesken olarak kullanmak amacıyla konut kiralar ve bu konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verirseniz her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. * ‘Ben kiraya veren veya kiralayan değilim başkalarına aracılık ediyorum kiralanması için’ diyorsanız uyaralım cezası var zira İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. * İzin belgesi olanların da dikkat etmesi gereken durumlar mevcut. İzin belgesi sahibinden kendinize yazlık kiraladıysanız turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası öngörülmektedir.

* Sadece izin belgesi yetmiyor . Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası öngörülmekte. Ayrıca reklamını yapıyorsanız yanıltıcı olmamalı. Aksi halde Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.