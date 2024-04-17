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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahı elinden almak isterken öldürdü - En Son Haberler

        Silahı elinden almak isterken öldürdü

        Kayseri'de iddiaya göre 67 yaşındaki Derviş Balak, 24 yaşındaki torunu İbrahim Balak'ın elinden silahı almak isterken yanlışlıkla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 19:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 19:48
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        Silahı elinden almak isterken öldürdü
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        Kayseri'de Derviş Balak (67), tabancasını kurcalayan torunu İbrahim Balak'ı (24), silahı elinden almak isterken kazara vurarak öldürdü. Gözaltına alınan dede Balak, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

        Olay, 13 Nisan'da saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Balak, dedesi Derviş Balak'ın evinde tabancasını kurcalamaya başladı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Dede Balak, torunundan elinden tabancayı almak isterken silah kazara ateş aldı. İbrahim Balak vurularak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Torun Balak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Balak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 15 Nisan'da hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: İHA

        DEDE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan dede Derviş Balak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

        Dede Derviş Balak'ın ilk ifadesinde torununun sık sık yanına geldiğini, olay sırasında tabancayla oynarken elinden almak istediği sırada silahın ateşe alarak, torununun hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Balak, dün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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