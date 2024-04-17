Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
Kahramanmaraş'ta bir kişi, 34 yaşındaki 2 çocuk annesi eşini tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.
Kahramanmaraş'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan Mert ve Emine Boynueğri çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Boynueğri, tabancayla 2 çocuğunun annesi olan eşine ateş etti.
34 yaşındaki kadın kanlar içinde yere yığılırken, bu kez Mert Boynueğri silahı kendisine doğrultup, tetiği çekti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.