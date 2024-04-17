NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifak ülkelerine seslendi: Ukrayna'ya daha fazla yardım gönderin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başta hava savunma sistemleri olmak üzere ilave askeri yardıma acilen ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, müttefik ülkelere daha fazla destek vermeleri çağrısı yaptı.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında, Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter, bir araya geldiği liderler ile Ukrayna'ya nasıl daha fazla hava savunma sistemi sağlanabileceğinin konuşulduğunu aktararak, "Zira savaş alanındaki durum halen çok zor ve Ukrayna'nın daha fazla destek için yaptığı açık ve acil çağrıyı hepimiz duyuyoruz." dedi.

Ukrayna'nın şimdiye kadar yapılan yardımlardan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "İşte bu nedenle müttefikler NATO'nun kapasite hedeflerini tutturmak ile Ukrayna'ya daha fazla yardımda bulunmak arasında bir seçim yapmak durumundadır. Benim mesajım açık: Ukrayna'ya daha fazla yardım gönderin." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YA DESTEK BİZİM GÜVENLİĞİMİZ DE ARTIRIR"

Stoltenberg, NATO'nun savunma stratejisi çerçevesinde her müttefikin gereken mühimmat ve silah sistemine sahip olmasının hedeflendiğini hatırlatarak, "Ancak en azından kısa vadede, tüm hedeflere ulaşmak ile Ukrayna'nın şu anda ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak arasında bir çelişki olabileceğini fark ettim. Bu nedenle Ukrayna'ya destek sağlamanın tek yolu NATO kapasite hedeflerinin altına inmekse bunun yapılacak en doğru şey olduğunu açıkça ifade ettim." değerlendirmesinde bulundu.

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Buna karar verecek olanın müttefik ülkeler olduğunu kaydeden Stoltenberg, "Ancak gerçek şu ki Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya'nın savaş kabiliyetlerini yok etmelerine yardımcı olmak bizim güvenliğimizi de artıracaktır." vurgusunu yaptı.