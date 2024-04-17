Borsa İstanbul'da 2024 yılında 10'uncu halka arzı Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ oluyor. Şirketin yüzde 10'unun halka açılması ile 4.5 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşması beklenen halka arz için talep toplanmaya başlandı. Cuma gününe kadar sürecek talep toplama sonunda yatırımcılar Türkiye'nin çeşitli illerinde 12 AVM 4 Ofis ve 2 de konut projesinin yüzde 10'una ortak olacak. Halka arzın yaklaşık 3.5 milyar lirası sermaye artırımı yoluyla gerçekleyeceği için şirketin net geliri olacak.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş'ın verdiği bilgilere göre şirketin faaliyet karı 2 yılda 2.6 milyar liradan 3.7 milyar liraya ulaştı. Şirketin brüt aktif değeri 85,5 milyar, net aktif değeri 62 milyar lira düzeyine çıktı. Rönesans Gayrimenkul 'ün borcunun net aktif değere oranı 2021'de yüzde 57'yken şimdi yüzde 25'e geldi. Bu oran halka arz sonrası yüzde 20'nin altına inecek.

REKLAM YÜZDE 60'I BORCUN AZALTILMASI İÇİN KULLANILACAK Halka arz edilme nedenini 'kurumsal gelişimin yol taşlarından birisi' olarak adlandıran Canbaş, şirkete ortak olan Singapur Devlet Fonu ile Rönesans Gayrimenkul'ün ciddi bir dinamizm kazandığını belirtti. Bu ortaklığın ardından şirketin ciddi anlamda kurumsallaştığını belirten Canbaş, halka arzdan elde edilen 3.6 milyar liranın yüzde 60-65'inin finansal borçların azaltılması ve mali tabloların güçlendirilmesi için yüzde 10-15 civarını Maltepe'de yapılacak olan 478 konutluk projenin yapımında kullanılacağını söyledi. YÜZDE 40'LIK REEL KİRA ARTIŞI BEKLİYORUZ Canbaş, 12 AVM'nin 2022'de 92 milyon ziyaretçisinin 2023'te 100 milyona çıktığını ifade ederek, "Kiralarımız ile iki türlü anlaşmamız var. İlki ticaretten bağımsız enflasyona göre artan baz kira ve ikinci olarak kiracıların cirolarına endeksli olanlar bulunuyor. Kiracıların cirolarına endeksli gelimiz geçen yıl toplamın yüzde 47'siydi. Bu rakam sektörde yüzde 15 ile 20 civarında. Diğer yandan kiracılarımızın bize toplam ödediklerinin cirolarına oranına da bakıyoruz. Bu oran şu anda yüzde 8,7 gibi düşük bir düzeyde. Sektör ortalaması geçtiğimiz yıllarda yüzde 13-14'tü. Rakam şirketin kira gelirini daha ne kadar artırabilir sorusunun da cevabı. Önümüzdeki 2-3 yıl bu düzeyler yakalanabilir. Bu önümüzdeki yıllarda yüzde 30-40'lık reel kira artışı anlamına geliyor. Bir de büyümeye paralel perakende talebinin artışı ile gelecek olan ile yeni yatırımlarımızdan artacak kazancımız olacak" dedi.

REKLAM 16 AVM VE OFİS YATIRIMI BULUNUYOR Ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren ilk yatırımı Rönesans Gayrimenkul'ün Ankara Optimum'un ardından toplam 640 bin metrekarelik kiralanabilir alanlık 12 AVM yatırımı yaptığını belirten Canbaş, bugün Türkiye'nin en büyük AVM yatırımcısına dönüştüklerinin altını çizdi. AVM'lerin yanı sıra İstanbul'da dört de ofis yatırımları olduğunu anlatan Canbaş, bu ofislerde sektöründe lider firmalarının ana merkezlerinin bulunduğunu söyledi. Şirketin gelirlerinin ağırlıklı olarak 16 AVM ve ofis projesinin kira gelirlerinden oluştuğunu ifade eden Canbaş, "Yatırımcılar bizi büyük bir kira havuzu, bir sepet olarak düşünsün. Alışveriş merkezlerimizin doluluk oranı yüzde 97 düzeyinde. 2 bine yakın kiracımız bulunuyor. Bu kiracılardan geçen yıl 5.7 milyar lira brüt kira gelirimiz oldu. 3,7 milyar lira net faaliyet karımız bulunuyor. Yatırımcılar, sürdürülebilir bir kira gelirine ortak oluyorlar. Ama bu nakit akışının yanında aslında yerine koyması çok zor olan şehirlerin ortasında yaklaşık 650 dönümlük ticari imarlı büyük bir varlık havuzuna da otak oluyorlar. Duran varlıklarımızın tekrar yerine konması bugünün şartlarında çok da mümkün değil. Ofislerde de bu böyle" şeklinde konuştu.

MEVCUT AVM'LERİN METREKARE DEĞERİ ARTIYOR AVM'lerde hızlı büyümenin ardından bir duraklama ve gerileme dönemi yaşandığını dile getiren Canbaş, ancak iyi yönetilen, doğru geliştirilmiş, ulaşılabilir, iyi marka karmasına sahip, görünürlüğü iyi ve yönetimi profesyonel markalar bulunduran AVM'lerin sağlıklı ve çok güçlü cirolarla iyi çalıştığını söyledi. Sıkıntı çeken AVM'lerin sayılan niteliklere sahip olmayanlar olduğunun altını çizen Canbaş, kendi 12 AVM yatırımlarının hep iyiye gittiğini kaydetti. Canbaş, şunları söyledi: "Projelerde oluşabilecek hataları gözlemledik ve önlemeye çalıştık. Diğer yandan iyi yapılmış AVM'ler için bir avantaj da söz konusu. Arz gelmediği için artan nüfus, kentleşme, kadının işgücüne katılımı ile tüketici sepeti artıyor. Büyüyen markaların gidebileceği AVM sayısı azalıyor, arz gelmediği için mevcut metrekarelerin değeri yükseliyor. Biz bunu son iki yılda gördük."

REKLAM DÜNYADA İLK 40 ARASINDA Rönesans grubunun Türkiye'de 30 yılını geride bırakan büyük bir yapı olduğunun altını çizen Canbaş grupla ilgili bilgileri şöyle aktardı: " Genellikle uluslararası başarılarımız ile gündeme geliyoruz. Ermen Ilıcak'ın 1993'te kurduğu grubun ana iş kolu inşaat. Takip eden yıllarda gayrimenkul, sağlık, yenilenebilir enerji ve petro kimya alanlarında faaliyet göstermeye başladı. İnşaat ilk amiral gemimiz. Dünyada uluslararası iş hacmi açısından yapılan listede genellikle ilk 40 arasında yer alıyoruz. Avrupa'daki şirketler arasında da 9'uncuyuz. Her zaman uluslararası faaliyetlerimiz ağırlıkta oldu. En son 2023 konsolide gelirinin yarıya yakını yurtdışı gelirlerinden oluşuyor. Üç kıtada 30'u aşkın ülkede 30 bin çalışanı ile faaliyet gösteriyoruz. 2023'te 3 milyar Euro'ya yakın bir konsolide gelir açıklandı. 3,4 milyar Euro'luk da özsermayemiz var. 2000'li yılların başından itibaren grup inşaatın yanı sıra gayrimenkul geliştirmeye başladı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım ilk yatırım işimiz. İlk alışveriş merkezimiz 2004 yılında Eryaman'da açılan Optimum oldu. Onun başarısını takiben bu alan artık bizim ikinci iş kolumuz olsun diye bugünkü şirketin ilk tohumları atıldı. "