Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

REKLAM İstanbul Yağmurlu 16° Ankara Kısmen Güneşli 24° İzmir Yağmurlu 24° Antalya Kısmen Güneşli 23° Trabzon Güneşli 16° Bursa Yağmurlu 19° Adana Kısmen Güneşli 26° Diyarbakır Güneşli 28° Gaziantep Güneşli 24° Ağrı Sağanak Yağış 22° Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.