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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı - 19 Nisan Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kuzey Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir'de kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 07:32 Güncelleme: 19.04.2024 - 07:32
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

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        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Yağmurlu 24°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Güneşli 16°

        Bursa

        Yağmurlu 19°

        Adana

        Kısmen Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 28°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        Hava sıcaklıklarının Karadeniz'de 3-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

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