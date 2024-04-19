Yalova'da, 12 Nisan’da Yalova-Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden R.A. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

MELEK HAYATA 5 GÜN TUTUNABİLDİ Sürücü Ziya Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş’ın ise 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

KAZADAN 3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

İKİSİNİN DE KASKI TAKILIYDI Olayla ilgili soruşturma sürerken, Melek Karakaş ile motosiklet sürücüsü Ziya Ö.'nün kaza sırasında kasklarının takılı olduğu öğrenildi. Genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından ise kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün, savcılık tarafından yeniden ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrıldığı belirtildi.

ACILI ABLA: BU ÇOCUK CEZASIZ KALMASIN Organ sırası bekleyen 4 hastaya umut olan Melek Karakaş’ın ablası Adile Karakaş (28), motosiklet sürücüsü Ziya Ö.’nün cezasız kalmamasını istedi.

"İNŞALLAH TRAFİK KAZASINDA ÖLÜRÜZ" Acılı abla Adile Karakaş, “Ziya, kardeşimle 4 gün önce kavga ettiği sırada ‘İnşallah trafik kazasında ölürüz’ demiş. Ziya, sürekli kapımıza geliyordu ve kardeşim ondan kurtulmaya çalışıyordu. O adam kardeşimi duygusal anlamda çok etkiledi.