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        Haberler Gündem 3. Sayfa Melek Karakaş'ın ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"

        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"

        Yalova'da, otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Melek Karakaş'ın, kazadan 3 gün önce bağışladığı organları, 4 kişiye umut oldu. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek'in ablası Adile Karakaş, "Ziya, kardeşimle 4 gün önce kavga ettiği sırada, 'İnşallah trafik kazasında ölürüz' demiş. Ziya, sürekli kapımıza geliyordu ve kardeşim ondan kurtulmaya çalışıyordu. O adam kardeşimi duygusal anlamda çok etkiledi. Bu çocuk cezasız kalmasın" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:12
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        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
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        Yalova'da, 12 Nisan’da Yalova-Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden R.A. (58) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.

        MELEK HAYATA 5 GÜN TUTUNABİLDİ

        Sürücü Ziya Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş’ın ise 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

        KAZADAN 3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

        Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

        İKİSİNİN DE KASKI TAKILIYDI

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Melek Karakaş ile motosiklet sürücüsü Ziya Ö.'nün kaza sırasında kasklarının takılı olduğu öğrenildi. Genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından ise kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün, savcılık tarafından yeniden ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrıldığı belirtildi.

        ACILI ABLA: BU ÇOCUK CEZASIZ KALMASIN

        Organ sırası bekleyen 4 hastaya umut olan Melek Karakaş’ın ablası Adile Karakaş (28), motosiklet sürücüsü Ziya Ö.’nün cezasız kalmamasını istedi.

        "İNŞALLAH TRAFİK KAZASINDA ÖLÜRÜZ"

        Acılı abla Adile Karakaş, “Ziya, kardeşimle 4 gün önce kavga ettiği sırada ‘İnşallah trafik kazasında ölürüz’ demiş. Ziya, sürekli kapımıza geliyordu ve kardeşim ondan kurtulmaya çalışıyordu. O adam kardeşimi duygusal anlamda çok etkiledi.

        "KARŞI TARAF BİZE DAİRE VERMEK İSTEDİ"

        Kardeşim onun motoruna bindi motor zaten 1000 CC. Kask takmışlar ama kardeşimin kafası küçücük, babasının kaskını taktığı için tabi ki büyük gelmiş. Ziya tutuksuz yargılanıyor. Karşı tarafın ailesi bize daire vermek istedi. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Bu çocuk cezasız kalmasın” dedi.

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