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        Haberler Gündem 3. Sayfa Katil koca adeta suç makinesi çıktı! 24 yaşındaki eşi Asya'yı vurarak öldürdü - Son dakika haberi

        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!

        İstanbul'da, tartıştığı 24 yaşındaki eşi Asya Can'ı öldüren 26 yaşındaki Bahattin Can'ın, 3 gün önce sosyal medya hesabından, "Belki de cehennem cennete olan aşkından yanıyordur" yazarak fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. 25 suç kaydının olduğu belirlenen Bahattin Can'ın eşini vurduğu sırada 6 yaşındaki kızlarının da evde olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:20
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        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
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        İstanbul Çatalca'da olay, önceki gün 09.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asya Can (24), eşi Bahattin Can (26) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasına Bahattin Can, evdeki silahla Asya Can'a ateş etti.

        2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ VURDU

        DHA'da yer alan habere göre Bahattin Can, daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ASYA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Asya Can'ın öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Bahattin Can'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        KASTEN YARALAMADAN 11 SABIKASI ÇIKTI

        Olayın ardından polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Bahattin Can'ın uyuşturucu ticaretinden 1, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçundan 1, kasten yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 9, uyuşturucu kullanmak suçundan 2 ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçundan da 1 olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

        DEHŞETİN TANIĞI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK

        Bu arada 2 çocukları olan çiftin 6 yaşındaki kızlarının Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kaldığı ancak olay yaşandığı sırada evde olduğu öğrenildi.

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        Öte yandan Bahattin Can'ın 3 gün önce sosyal medya hesabından eşi Asya Can ile bir fotoğraf paylaştığı, fotoğrafın üzerine de 'Belki de cehennem cennete olan aşkından yanıyordur' yazdığı ortaya çıktı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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