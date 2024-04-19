İstanbul Çatalca'da olay, önceki gün 09.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Asya Can (24), eşi Bahattin Can (26) ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasına Bahattin Can, evdeki silahla Asya Can'a ateş etti.

2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ VURDU DHA'da yer alan habere göre Bahattin Can, daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ASYA OLAY YERİNDE CAN VERDİ Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Asya Can'ın öldüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan Bahattin Can'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KASTEN YARALAMADAN 11 SABIKASI ÇIKTI Olayın ardından polis ekiplerince yapılan araştırmalarda Bahattin Can'ın uyuşturucu ticaretinden 1, ailenin korunması ve kadına karşı şiddet suçundan 1, kasten yaralama suçundan 11, tehdit ve hakaret suçundan 9, uyuşturucu kullanmak suçundan 2 ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçundan da 1 olmak üzere toplam 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

DEHŞETİN TANIĞI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK Bu arada 2 çocukları olan çiftin 6 yaşındaki kızlarının Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu'nda kaldığı ancak olay yaşandığı sırada evde olduğu öğrenildi.