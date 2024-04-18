Fiorentina, Konferans Ligi 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen ile karşılaştı. Artemio Franchi'de oynanan ve uzatmalara giden maçı Fiorentina 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 92. dakikada Nicolas Gonzalez, 108. dakikada ise Cristiano Biraghi kaydetti. Bu sonucun ardından Fiorentina Konferans Ligi'nde adını yarı fianle yazdıran taraf oldu. Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.