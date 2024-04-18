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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum! Türkiye 2024-25'te Avrupa'ya kaç takım gönderecek? Türkiye UEFA ülke puanı kaç ve kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        Fiorentina, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Viktoria Plzen'i uzatmalarda 2-0 mağlup etti ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen ilk takım oldu. Bu sonuca İtalyanlar kadar Türk futbolseverler de sevindi çünkü Viktoria Plzen'in Avrupa'ya veda etmesiyle Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi geldi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:39
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        Fiorentina, Konferans Ligi 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen ile karşılaştı. Artemio Franchi'de oynanan ve uzatmalara giden maçı Fiorentina 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 92. dakikada Nicolas Gonzalez, 108. dakikada ise Cristiano Biraghi kaydetti. Bu sonucun ardından Fiorentina Konferans Ligi'nde adını yarı fianle yazdıran taraf oldu. Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

        Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

        3

        (22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 22,100

        4

        (21. SIRA) POLONYA: 25.375

        5

        (20. SIRA) HIRVATİSTAN: 25.525

        6

        (19. SIRA) SIRBİSTAN: 27.775

        7

        (18. SIRA) UKRAYNA: 28.000

        8

        (17. SIRA) YUNANİSTAN: 29.525

        9

        (16. SIRA) İSRAİL: 31.125

        10

        (15. SIRA) DANİMARKA: 31.450

        11

        (14. SIRA) NORVEÇ: 31.625

        12

        (13. SIRA) AVUSTURYA: 32.600

        13

        (12. SIRA) İSVİÇRE: 32.975

        14

        (11. SIRA) ÇEKYA: 35.800

        15

        (10. SIRA) İSKOÇYA: 36.050

        16

        (9. SIRA) TÜRKİYE: 38.100

        17

        (8. SIRA) BELÇİKA: 47.600

        18

        (7. SIRA) PORTEKİZ: 55.982

        19

        (6. SIRA) HOLLANDA: 61.300

        20

        (5. SIRA) FRANSA: 65.331

        21

        (4. SIRA) ALMANYA: 83.624

        22

        (3. SIRA) İTALYA: 86.998

        23

        (2. SIRA) İSPANYA: 87.864

        24

        (1. SIRA) İNGİLTERE: 103.178

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