O ANLARI ANLATTI

Evde mahsur kalarak panikleyen ve pencereye çıkıp bağırarak yardım isteyen Muhammed Enes, "Alt kattaki komşu, matkapla içeri girmeye çalıştı, evin kapısını yaktı. Balyozla kapıya vurdu. Polisleri aradık polis geldi. Camdan bağırdım polislere yardımcı olsanıza adam kapıyı yakıyor. Özel harekat polisleri geldi. Saldırgan benim alt komşum, bu gece hiçbir tartışma yaşamadık, ruh hastası kendisi kuruluyor. Daha öncede polisi çağırmıştık. Çevik kuvvet geldi, kapısını koçbaşıyla kırmıştı. Kapısını biz mi kırdık zannediyor artık. Sürekli iki, üç akşam da bir geliyor. Daha önce 4-5 defa şikayetçi olduk. 1'inci kattaki komşuyu da rahatsız ediyor. O da şikayetçi oldu ama almıyorlar." dedi.Öte yandan, saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirilirken, polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.