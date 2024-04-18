Karabük'te kaza yapan otomobilin site duvarında asılı kalması kamerada

Görüntülerde cadde üzerinde iki otomobilin çarpışması ve otomobillerden birinin sitenin duvarında asılı kalması yer alıyor.

Kazada yaralanan olmazken otomobilin duvarda asılı kaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 78 AZ 229 ve 54 AIT 676 plakalı otomobiller, Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Altı Caddesi'nde çarpıştı.

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