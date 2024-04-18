Karabük'te kaza yapan otomobilin site duvarında asılı kalması kamerada
Karabük'te kaza yapan otomobilin bir sitenin duvarında asılı kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'te kaza yapan otomobilin bir sitenin duvarında asılı kalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüleri öğrenilemeyen 78 AZ 229 ve 54 AIT 676 plakalı otomobiller, Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Altı Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 78 AZ 229 plakalı otomobil, çevredeki bir sitenin bahçe duvarında asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken otomobilin duvarda asılı kaldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde cadde üzerinde iki otomobilin çarpışması ve otomobillerden birinin sitenin duvarında asılı kalması yer alıyor.
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