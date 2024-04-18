Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
Ankara'da, tartıştığı eski eşi 44 yaşındaki Veysel Dörkozan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki Birgül Alamur ve 19 yaşındaki kızı Merve Dörkozan, "kasten öldürmeden" tutuklandı. Kızının olayda hiçbir dahli olmadığını savunan Birgül Alamur, amacının öldürmek olmadığını söyledi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Karapürçek Mahallesi 503. Sokak'ta, 16 Nisan'da Birgül Alamur (38) ile 9 yıl önce boşandığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği Veysel Dörkozan (44) arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanmıştı.
KOCASINI ÖLDÜRMÜŞ, KIZIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI
AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Birgül Alamur, eski eşini bıçaklayarak öldürmüş, zanlı suç aletiyle polise teslim olmuştu. Olay günü evde olan çiftin kızı Merve Dörkozan da annesi Birgül Alamur ile birlikte gözaltına alınmıştı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Birgül Alamur ile kızı Merve Dörkozan, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
ESKİ KOCASININ ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ
Ankara Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Birgül Alamur, savcılıktaki ifadesinde, maktul Veysel Dörkozan'ın eski eşi olduğunu, boşandıktan sonra birlikte yaşadıklarını ve eski eşinin kendisine uzun süredir şiddet uyguladığını öne sürdü.
"KORUNMAK AMACIYLA BIÇAĞI ALDIM"
Olayın yaşandığı gün de eski eşi ile kavga ettiklerini ve bu sırada kendini kaybettiğini ifade eden Birgül Alamur, korunmak amacıyla bıçağı aldığını, sonrasını ise hatırlamadığını iddia etti.
KIZININ OLAYDA DAHLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Kızının olayda hiçbir dahli olmadığını savunan Birgül Alamur, amacının öldürmek olmadığını ve olaydan sonra kendi isteğiyle polise teslim olduğunu belirtti.
OLAY SIRASINDA EVDE OLDUĞUNU İFADE ETTİ
Şüpheli Merve Dörkozan ise babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü evde olduğu sırada aralarında tartışma çıktığını, annesinin de babasını bıçakladığını ifade etti.
ANNE KIZ "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen anne ve kız, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.