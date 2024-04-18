Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kar etti

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde fonun genel yatırım getirisinin yüzde 6,3 olduğu, bunun da 1,2 trilyon Norveç kronuna (109 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 9,1 değer kazandığı vurgulanarak, fonun piyasa değerinin 31 Mart itibarıyla 17,719 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 610 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 0,4, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 0,5 zarar açıkladı.

Açıklamada, fonun portföy dağılımının, yüzde 72,1 hisse senetleri, yüzde 26 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,8 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,1 halka arz olmayan yenilenebilir enerji altyapı yatırımları şeklinde olduğu paylaşıldı. REKLAM Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, değerlendirmesinde, "Hisse senedi yatırımlarımız ilk çeyrekte özellikle teknoloji sektörünün etkisiyle çok güçlü bir getiri elde etti." ifadesini kullandı. Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.