Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl merkezinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ile 12 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.E'nin iş yerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

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