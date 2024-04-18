Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı

Sosyal medyada lokanta ve kafeler için boykot dalgası başladı... Son dönemde sosyal medya mecralarında yemek fişlerini paylaşan vatandaşların fiyatların çok yüksek olduğu yönünde tepkileri büyüyor. Yurt dışındaki fiyatlarla yapılan karşılaştırmalarda döviz bazında da Türkiye'deki restoranların pahalı olduğu savunuluyor.

Bu tepkilerin sonucunda son günlerde sosyal medyadan boykot çağrıları gelmeye başladı. #fahişyemeğeboykot hashtag'i ile binlerce paylaşım yapıldı. Boykotun ne zaman yapılacağıyla ilgili bir ankete de 30 binin üzerinde katılım sağlandı ve 20-21 Nisan tarihleri boykot için seçildi.