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        Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin tepki gösterdiği deniz parkıyla ilgili konuştu: Yapacağız

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin tepki gösterdiği deniz parkıyla ilgili konuştu: Yapacağız

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin tepkisine rağmen Ege'de deniz parkı projesinden vazgeçmeyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:53 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:53
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        Yunanistan, Ege'de deniz parkında ısrarcı
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Zirveden Türkiye'ye ilişkin çıkan sonuçların, hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum kesimi açısından memnuniyet verici olduğunu belirten Miçotakis, "Türkiye-AB ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs konusundaki gelişmelerden de etkilendiği açıktır." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yapacağı görüşmenin tarihinin 13 Mayıs olarak belirlendiğini ifade eden Miçotakis, gazetecilerin soruları üzerine Yunanistan'ın Ege'de deniz parkı ilan etmesine Türkiye'nin verdiği tepkiyi de değerlendirdi.

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        Miçotakis, "Çevre konulu bir inisiyatife Türkiye'nin bu tamamen mazeretsiz tepkisi, beni de şaşırtıyor. Yunanistan, Atina'da düzenlenen Okyanuslarımız Konferansı'nda da söz verildiği gibi bu deniz parklarını yapacaktır." dedi.

        Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki iyileşmenin, Türkiye'nin Ege'deki ve Akdeniz'deki deniz yetki sahalarına ilişkin görüşlerini değiştirmediğini ifade eden Miçotakis, bu görüşlerin Yunanistan için ciddi sorun teşkil ettiğini kaydetti.

        Miçotakis, "Ancak bu, bizim aramızda büyük fikir ayrılıkları olan konulardansa pozitif gündeme daha çok yatırım yapmamıza ve görüşüp genel bir olumlu atmosfer oluşturmamıza engel teşkil etmez." dedi.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Dışişleri Bakanlığından 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurduğu belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

        "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.

        Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları, kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz."

        Avrupa Birliği (AB) dahil üçüncü taraflara, "Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine" alet olmaması konusunda ikazda bulunulan açıklamada, uluslararası deniz hukukunun, kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiği, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğu vurgulanmıştı.

        "Yunanistan'ın, statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları, kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz parklarının, Ege Denizi'nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı belirtilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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