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        Haberler Dünya En iyi havalimanları belli oldu: İstanbul Havalimanı 10. sırada

        En iyi havalimanları belli oldu: İstanbul Havalimanı 10. sırada

        Birleşik Krallık merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, dünyanın en iyi havalimanlarını belirledi. Yolcularla yapılan anketlere dayanan listede ilk sırayı Katar'daki Hamad Uluslararası Havalimanı kaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 21:29 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:29
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        En iyi havalimanları belli oldu
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        Havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, dünyanın en iyi havalimanlarını belirledi. İstanbul Havalimanı, "Dünya Havalimanları Ödülleri 2024"te 10. sırada yer aldı.

        Birleşik Krallık merkezli internet sitesi, her yıl dünyanın dört bir yanındaki gezginlerle anket yaparak havalimanlarını derecelendiriyor.

        Bu yıl listenin ilk sırasını, Katar’ın başkenti Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı kaptı.

        Skytrax’e göre Hamad Uluslararası Havalimanı’nın “ultra modern tasarımı, gezilmesi kolay terminalleri ve üst düzey alışveriş imkanlarıyla” dikkat çekiyor.

        10. seçilen İstanbul Havalimanı ise "Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerine de layık görüldü.

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        Havalimanı İşletmecisi, İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Skytrax 2024 Dünya Havalimanı Ödülleri’nde İGA İstanbul Havalimanı olarak zirvede olmaya devam ediyoruz. 'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri, Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' projelerimizle yatırımlar yaparak, sadece bugünün değil, yarının da dünyanın küresel buluşma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu başarı yolculuğunda bizlere eşlik eden misafirlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        Dünya Havalimanları Ödülleri 2024 listesinin tamamı şu şekilde:

        • Hamad Uluslararası Havalimanı
        • Singapur Changi Havalimanı
        • Seul Incheon Uluslararası Havalimanı
        • Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı
        • Tokyo Narita Uluslararası Havalimanı
        • Paris Charles de Gaulle Havalimanı
        • Dubai Uluslararası Havalimanı
        • Münih Franz Josef Strauss Havalimanı
        • Zürih Havalimanı
        • İstanbul Havalimanı
        • Hong Kong Uluslararası Havalimanı
        • Roma-Fiumicino Havalimanı
        • Viyana Uluslararası Havalimanı
        • Helsinki-Vantaa Havalimanı
        • Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı
        • Chūbu Centrair Uluslararası Havalimanı
        • Vancouver Uluslararası Havalimanı
        • Kansai Uluslararası Havalimanı
        • Melbourne Havalimanı
        • Kopenhag Havalimanı

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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