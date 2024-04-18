İşlenmiş yiyeceklerdeki tehlike: Ne kadar tuz aldığımızı fark etmiyoruz! Tuz tüketimini azaltmak için öneriler

Vücudun düzgün çalışması için tuza ihtiyacı var. Ancak tuzun çok fazla veya çok az tüketilmesi, belli başlı tıbbi sorunlara yol açabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Genco Erdem, "Tuz, vücuttaki su dengesini korur, sinir iletimi ve kas fonksiyonları için gereklidir. Ancak fazla tuz tüketimi yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) günde 5 gramdan daha az tuz tüketilmesini önermektedir. İdeal tuz tüketimi bu miktarın altında olmalıdır" dedi.

Öte yandan Türkiye'de günlük kişi başı tuz tüketiminin, yaklaşık 10 gram ile önerilen miktarın oldukça üzerinde olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu veri günlük 10,8 gram olan dünya ortalamasıyla uyumludur. Dünya genelinde tuzu en çok kullanan ülkeler arasında Çin (17,7 gram), Macaristan (14,3 gram), Çek Cumhuriyeti (13 gram) gibi ülkeler bulunmaktadır. En az tuz tüketen ülkeler arasında ise Ruanda (4 gram), Malavi (4 gram) ve Jamaika (5 gram) sayılabilir."

Doç. Dr. Genco Erdem, fazla tuz tüketiminin yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme, böbrek rahatsızlıkları, tiroid hastalıkları ve mide kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyerek, önerilen miktarın üstüne çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

HER YIL YAKLAŞIK 10 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Sessiz katil olarak nitelendirilen yüksek tansiyonun da sorumlusu tuz. Doç. Dr. Erdem, DSÖ tahminlerine göre, dünya genelinde 1,3 milyar yüksek tansiyon hastası bulunduğunu aktararak, her yıl yaklaşık 10 milyon insanın yaşamını bu nedenle yitirdiğini kaydetti.

İŞLENMİŞ GIDA TÜKETİMİ ARTTIKÇA TUZLA İLİŞKİLİ HASTALIKLAR DA ARTIYOR

Tuz denildiğinde bunun sadece yiyeceklere konulan tuz olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda tuz içerir ve bu da toplam tuz tüketimini artırabilir. İşlenmiş gıdaların tüketiminin artması, tuzla ilişkili hastalıkların da artmasına neden olabilir."

Doç. Dr. Genco Erdem

TUZ TÜKETİMİNİ NASIL AZALTACAĞIZ?

Sağlıklı bir yaşam için tuz tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Erdem, şu önerilerde bulundu:

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- Doğal ve taze besinleri tercih edin: İşlenmiş gıdalar genellikle yüksek miktarda tuz içerir. Bu nedenle, mümkün olduğunca doğal ve taze besinleri tercih ederek tuz alımını azaltabilirsiniz. Sebze, meyve, tam tahıllar ve taze protein kaynakları gibi besinlerin tuz içeriği daha düşüktür.

- Alternatif doğal lezzet vericileri kullanma alışkanlığı geliştirin: Yemeklerinizi pişirirken veya hazırlarken tuz kullanımını azaltmaya özen gösterin. Yemeklerinize ekleyeceğiniz tuzu azaltarak alacağınız toplam tuz miktarını kontrol altında tutabilirsiniz, yemeklerinize baharatlar, otlar, limon suyu veya sirke gibi doğal lezzet vericiler ekleyebilirsiniz. Tuzsuz baharat karışımları, lezzetli ve sağlıklı alternatifler sunarak tuz kullanımının azaltılmasına yardımcı olur.