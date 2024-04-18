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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da öğrenci dehşet saçtı! 18 yaşındaki öğrenci derse girmesi için uyaran öğretmenini bıçakladı! - Gündem haberleri

        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı

        Diyarbakır'da öğrencisini zil çaldığında derse girmesi için uyaran öğretmen neye uğradığını şaşırdı. Öğretmene bıçakla saldıran 18 yaşındaki öğrenci tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 18:42 Güncelleme: 18.04.2024 - 18:54
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        Öğrenci dehşet saçtı! Öğretmenini bıçakladı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede bulunan bir lisede erkek öğretmen A.Ö'yü zil çaldığında derse girmesi için uyardığı öğrenci H.Ç'nin (18) bıçakla yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: İHA

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        Fotoğraf: İHA

        Hafif yaralanan öğretmenin, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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