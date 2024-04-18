Fenerbahçe - Olympiakos maçı CANLI YAYIN Fenerbahçe - Olympiakos maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe-Olympiakos mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 18.04.2024 - 20:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:12 facebook

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