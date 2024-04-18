Fenerbahçe - Olympiakos maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Olympiakos maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa'ya veda edecek. Fenerbahçe-Olympiakos mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
12' İrfan Can Kahveci
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Tobias Stieler (Almanya)
SAAT: 22.00
YAYIN: TV8
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El KaabiCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek.
Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamıyor.
AVRUPA'DA 270. MAÇ
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk eden Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 270. karşılaşmasına çıkıyor.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 269 müsabakada 106 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.
KONFERANS LİGİ'NDE 18. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 18. maçını oynuyor.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 17 maçta 11 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 43 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 23 gole engel olamadı.