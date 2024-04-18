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        Haberler Gündem Güncel Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı - En Son Haberler

        Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı

        Beyoğlu'nda, bir kafede askeri kamuflajla müşterilere servis yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:54
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kafe çalışanının müşterilere askeri kamuflajla servis yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

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        Ekiplerin çalışmasının ardından videoda servis yapan kişinin Y.J. olduğu tespit edildi.

        Fotoğraf: İHA

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        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

        Fotoğraf: İHA

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        Şüpheli Y.J. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf: İHA

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