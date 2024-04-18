Askeri kamuflajla müşterilere servis yapan zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda, bir kafede askeri kamuflajla müşterilere servis yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Giriş: 18.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 19:54
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kafe çalışanının müşterilere askeri kamuflajla servis yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Fotoğraf: İHA
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Ekiplerin çalışmasının ardından videoda servis yapan kişinin Y.J. olduğu tespit edildi.
Fotoğraf: İHA
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Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Fotoğraf: İHA