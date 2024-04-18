Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde de; "Bir ablamın babası da ünlü bir gazeteci" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Duygu Nebioğlu'nun sözünü ettiği ablası ise Dilara Gülatan ve diğer kardeşi Sevgi Nebioğlu.

Ardından da o kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Babalık davası açıldığını doğrulayan Dündar, DNA testi sonucunu açıkladı.