Karabük'te yüksekten düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeşil Mahalle Yeşil Sokak'ta oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına düştü.

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