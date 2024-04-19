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        Karabük'te yüksekten düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

        Karabük'te yüksekten düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:23
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        Karabük'te yüksekten düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Karabük'te yüksekten düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.

        Yeşil Mahalle Yeşil Sokak'ta oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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