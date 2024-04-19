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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!

        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!

        Zonguldak'ta, yanında staj yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kuaför dükkanı sahibi H.E. hakkında, 48 yıl 3 aya kadar hapis istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:39
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        Kuaföre çocuğa cinsel istismardan 48 yıl hapis istendi!
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        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, kadın kuaföründe çıraklık eğitimi gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kuaför dükkanı sahibi H.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre H.E. hakkında hazırlanan ve Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ifadelerine yer verilen mağdur, Ağustos 2023'ten beri yanında staj yaptığı H.E'nin sözlü ve mesaj yoluyla başlayan tacizlerinin dokunmaya, kendisini kısıtlamaya ve kıskanmaya dönüştüğünü ileri sürdü.

        KARŞI GELİNCE DARP ETTİ İDDİASI

        Sanık H.E'nin herkesi dükkandan gönderdikten sonra kıyafetlerini çıkartmaya zorladığını ancak buna izin vermediğini, daha sonra da kendisini sıkıştırınca uzak durması için bıçak çektiğini belirten mağdur, sanığın dediklerini yapmayınca bağırdığını ve kendisini darp ettiğini savundu. Mağdur, H.E'nin kendisini iş yerine kilitlediğini anlatarak, kendisinin ise kapıyı yedek anahtarla açıp yaşadıklarını öğretmenine anlattığını kaydetti.

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        İFTİRA ATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

        Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık H.E. ise işletmede huzursuzluk çıkardığını iddia ettiği çalışanının, buna devam etmesi halinde işten çıkaracağını söylemesi ve maaş haricinde para vermeyi kesmesi nedeniyle kendisine iftira attığını öne sürdü.

        GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ BULUNAMADI

        Mağdurun yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu aktarılan adli muayene raporunda ise olay tarihinde tadilat nedeniyle iş yerinde güvenlik kamerası bulunmadığı, sonrasında takıldığı ancak sistemin, tutanak tutulduğunda kayıt yapmadığı, işletme çevresinde iş yerini gösteren güvenlik kamerasına da rastlanılmadığı bildirildi.

        Raporda, şüphelinin telefonundaki incelemelerde herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı, WhatsApp uygulamasının öncesinde kullanıldığı ancak mevcut durumda cihazda bulunmadığı için incelenemediği, Instagram uygulamasının yüklü olduğu ancak çıkış yapılması nedeniyle inceleme yapılamadığı, başkaca bir sosyal medya uygulamasının da bulunmadığı ifade edildi.

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        CİNSEL İSTİSMARDAN 48 YIL 3 AY HAPİS İSTENDİ

        İddianamede, tutuklu sanık H.E'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 33 yıl 9 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 10 yıl ve "çocuğa karşı cinsel taciz"den 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

        Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

        Zonguldak'ta kadın kuaföründe çıraklık eğitimi alan 14 yaşındaki kız çocuğunun işletme sahibi H.E'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatması üzerine ailesi şikayetçi olmuş, çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından gözaltına alınan zanlı, 31 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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