Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu'da imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, sanayi tipi sigara sarma makinesi, 170 paket bandrollü tütün, 5 kilogram kıyılmış tütün, 50 bin dal bandrollü boş makaron ve 8 bin dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.T, hakkında adli işlem başlatıldı.
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