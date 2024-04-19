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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:02
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        Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Safranbolu'da imalathane olarak kullanıldığı değerlendirilen iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, sanayi tipi sigara sarma makinesi, 170 paket bandrollü tütün, 5 kilogram kıyılmış tütün, 50 bin dal bandrollü boş makaron ve 8 bin dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.T, hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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