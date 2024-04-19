Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı! Burdur'da, alkollü bir işletmede çalışan E.C. ile müşteri U.G. arasında tartışma çıktı. İş yeri çalışanı E.C, müşteri U.G.'yi kafasına silahla vurup darp etti. Başka bir işletmeye kaçan U.G.'yi takip eden E.C., U.G.'nin girdiği işletmeye ateş açtı. İşletmede bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 19.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:04 facebook

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