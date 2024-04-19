KARDEMİR, Almanya'da düzenlenen Wire and Tube fuarına katıldı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), pazarlama ve ihracat faaliyetlerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Wire and Tube fuarına ikinci kez katıldı.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), pazarlama ve ihracat faaliyetlerini güçlendirme hedefleri doğrultusunda Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Wire and Tube fuarına ikinci kez katıldı.
KARDEMİR'den yapılan açıklamaya göre, 15-19 Nisan'da gerçekleştirilen fuar, tel, kablo, tüp, boru ve yan sanayiler gibi ana alanlarda faaliyet gösteren 65 ülkeden 2 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi.
KARDEMİR'in satış, pazarlama ve ihracat ekipleri, fuarda müşteri görüşmeleri gerçekleştirdi.
KARDEMİR yetkilileri, 56 milimetre kalınlığındaki kangal ürünleri ve kaliteli yuvarlak çubuk (SBQ) üretimi konusunda ziyaretçilere detaylı bilgi sunarken, yeni satış ve pazarlama bağlantıları kurma fırsatı buldu. Ayrıca, ihracat alanında birçok firmayla görüşmeler gerçekleştirildi.
Avrupa'nın en büyük demir-çelik fuarlarından biri olan Wire and Tube fuarında KARDEMİR standını ziyaret eden ve firma temsilcileriyle görüşen tüm sektör paydaşlarına teşekkürlerini ileten KARDEMİR yetkilileri, fuarın kendilerine sunduğu olanakları değerlendirerek yeni iş bağlantıları kurma yolunda önemli adımlar attıklarını belirtti.
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