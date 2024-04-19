Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar... - İstanbul hava durumu tahminleri

        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...

        Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporları geliyor. İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Konuya ilişkin Bakan Özhaseki'den ve İstanbul Valiliği'nden uyarılar art arda geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 21:03 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de gök gürültülü ve sağanak, ülkenin iç ve batı kesimlerinde fırtına, Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar, Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz ve Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini ifade etti.

        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm! Haberi Görüntüle

        Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Özhaseki, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DE UYARI GELDİ

        İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

        İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından, kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Meteorolojiye göre, İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Trump'ın yargılandığı binanın önünde bir kişi kendini yaktı
        Trump'ın yargılandığı binanın önünde bir kişi kendini yaktı
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu