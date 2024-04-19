Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de gök gürültülü ve sağanak, ülkenin iç ve batı kesimlerinde fırtına, Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar, Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz ve Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini ifade etti.

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Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Özhaseki, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

REKLAM Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre bu gece saatlerinden itibaren;



📌Marmara ve Ege'de gök gürültülü ve sağanak yağış ⛈️



📌Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde fırtına 🌀



📌Batı Akdeniz'de kuvvetli yağışlar… — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) April 19, 2024 İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DE UYARI GELDİ İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.