Türkiye genelinde yaşanan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi.

Altındağ ilçesine bağlı Bostancık Caddesi'nde seyir halinde olan M.T. idaresindeki otomobil, önce refüje ardından ters istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birinin motor bölümü gövdeden ayrıldı. Araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Keçiören Bademlik Mahallesi 1162. Sokak'ta fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu, etrafa saçılan malzemeler, park halindeki 4 otomobilde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, çatılardan etrafa yayılan tuğla parçaları ile çanak antenleri topladı.

Meteoroloji yetkilileri, yağış ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Bu arada Gölbaşı ilçesine bağlı Soğulcak köyünde bir evin çatısının uçtuğu ihbarı alınması üzerine ekipler, olay yerine yönlendirildi.

Soğulcak Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Ali Rahmi Polat'a ait 2 katlı evin çatısı uçtu. Evde maddi hasar oluştu.

Başkentte öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Çaresiz kaldıklarını anlatan Polat, "Böyle bir felaket görmedim. Yığılıp kaldık. Her tarafta hasar oldu. Evin içini su bastı, tüm eşyalarımız ıslandı. Devletimiz bize yardım etsin." dedi.

Yenimahalle ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kadın giyim mağazasının cam kapısı parçalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle pek çok yerde olumsuzluk yaşandı. Zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle Elmadağ Kayadibi Mahallesi Camii'nin minaresi devrildi. Caminin çatısına devrilen minare hasara neden oldu.

ÇORUM'DA BİR KİŞİ YARALANDI

FOTO: DHA

Çorum'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir cami minaresinde yapılan çalışma sırasında iskeledeki kalas uçtu. Uçan kalas bir işçinin başına isabet ederek, yaralanmasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Çorum'da; beklenen fırtına etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, elektrik telleri zarar gördü. Yunus Emre Parkında devrilen bir ağaç araçlara zarar verirken, Ulucami minaresinde yapılan çalışma nedeniyle uçan kalas, yoldan geçen vatandaşları uyaran bir işçinin başına isabet etti.

Başından darbe alan ve minarede çalışan işçi Süleyman Yücel'in (51) yardımına çevrede bulunan esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Süleyman Yücel, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Çorum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından caminin etrafına güvenlik şeridi çekildi. Polis ve zabıta ekipleri caminin minaresinde devam eden çalışmalar nedeniyle her an kalas düşme ihtimaline karşı çevrede önlem aldı. Rüzgar nedeniyle çok sayıda vatandaş otobüs duraklarında fırtınanın dinmesini bekledi.