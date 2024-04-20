Karabük'te karaca yavruları görüntülendi
Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 karaca yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 karaca yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ormanlık alanda yürüyen bir kişi, 2 karaca yavrusuyla karşılaştı.
Karacaları görüntülemek isteyen kişi, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntüde, 2 karaca yavrusunun oyun oynadığı anlar yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.