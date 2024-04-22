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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın 'Serenay Sarıkaya' isyanı: Acıbadem kurabiyesi ve Feldman'li gönderme iddialarına sert yanıt! - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz isyan etti

        Son günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya sosyal medya üzerinden göndermeler yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:26
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        Geçtiğimiz haftalarda GQ'nun New York'ta düzenlediği 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katılan Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerinde toplamıştı.

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        Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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        Serenay Sarıkaya ile bir dönem aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafın, eski sevgilisi Sarıkaya'ya bir gönderme olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

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        Cem Yılmaz'ın paylaştığı o fotoğraf; rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan İngiliz oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafı...
        Bazı takipçileri, bu paylaşımın derin dekolteli kıyafetin içinde göğüsleri ayrık görünen Serenay Sarıkaya'ya gönderme olduğunu dile getirdi.

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        Geçtiğimiz hafta 'CMXXIV' gösterisinde bu konuda konuşan Cem Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan aktör Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşma nedeninin gözlerindeki rahatsız olduğunu dile getirdi. Yılmaz, göz muayenesine gittiğini kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Retina problemi yaşadığını anlatan komedyen, doktorun lazerle işlem uyguladığını ve 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti. Yılmaz, paylaşımı da bu nedenle yaptığını ifade etti.

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        Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın bu paylaşımından hemen sonra New York'tan bir paylaşımda bulundu. Serenay, sağ gözünün yarısı kapalı olan bir fotoğrafını paylaştı.
        Bu paylaşımının; Cem Yılmaz'ın Marty Feldman'ın fotoğrafını göz rahatsızlığı nedeniyle paylaştığına inanmadığı, bu nedenle eski sevgilisine gönderme niteliğinde olduğu şeklinde yorumlandı.

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        Cem Yılmaz, bu kez de ısırılmış acıbadem kurabiyesi fotoğrafını; "Acıbademdeyim :) ama iyiyim. Küçük mutluluklar" notuyla paylaştı.
        Bu paylaşımının da gönderme olarak yorumlanması üzerine ünlü komedyen adeta çileden çıktı.

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        Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Yılmaz; "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var" dedi.

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        Cem Yılmaz, ardından X'teki kişisel sosyal medya hesabından teleskop fotoğrafı paylaştı.

        #cem yılmaz
        #serenay sarıkaya
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