Araba lastikleri, suni çim uygulamaları ve serum sıvılarında bulunan mikroplastik tehlikesine dikkat!

Plastikler veya yarı sentetik/sentetik polimerler, esneklik ve dayanıklılık gibi çeşitli özelliklere sahip malzemeler oldukları için birçok endüstride yaygın olarak kullanılıyor. Küresel plastik üretimi 1950'lerden bu yana sürekli bir artışla 2021 yılında yaklaşık 400 milyon tona ulaşmış durumda. Plastik polimerler, oyuncak üretimi, ambalaj, tekstil, otomotiv, inşaat, tarım ve tıp gibi birçok alanda yoğun şekilde yer alıyor. Ambalaj sektörü tek başına plastik üretiminin yüzde 39.9'unu oluştururken, tıbbi sektörün "diğerleri" kategorisi altında yüzde 4,1'lik bir paya sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

PLASTİK ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞIN SONUÇLARI REKLAM Plastik üretimindeki bu artış ve beraberinde ortaya çıkan aşırı tüketimin ciddi bir çevresel kirlilik yarattığı ve artan küresel çevresel kirliliğin ciddi endişelere yol açtığı belirtiliyor. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Mikroplastik Araştırma Grubu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, “Bugüne dek üretilen plastiklerin akıbeti değerlendirildiğinde sadece yüzde 9’u geri dönüşmüş (bu oran gerçekte yüzde 2 olmasına karşın kalite kaybı gibi durumlar göz ardı edildiğinde yüzde 9’a yükselir) ve geri kalanı ya yakılmış ya depolanmış ya da kullanımına hala devam edilmektedir. Bu durum yıllık 19–23 milyon ton plastik çöpün sucul ortamlara karıştığı anlamına gelir” diyor.

ARAÇ LASTİKLERİ GÖZ ARDI EDİLEN BİR TEHLİKE KAYNAĞI OLABİLİR Araç lastikleri göz ardı edilen önemli bir mikroplastik kaynağı olarak değerlendiriliyor ve yılda yaklaşık 2 milyar araç lastiği üretildiği tahmin ediliyor. Yapılan tahminlerden birinde, okyanustaki mikroplastiklerin yüzde 78'inin lastiklerden geldiği belirtiliyor. Ancak bu duruma dair farklı tahminler de bulunuyor. Otomobil lastikleri, araçlar yol aldıkça parçalanıyor. Lastik partikülleri, lastik sırtı ile yol arasındaki kesme kuvvetleri veya buharlaşma yoluyla oluşuyor. Lastik aşınması (yıpranması), çevreye kasıtsız olarak salınan mikroplastiklerin üçte birinin hatta yarısının nedeni olarak görülüyor. Bunların büyük kısmı toprağa karışıyor, önemli kısmı su ortamına salınıyor, küçük bir kısmı ise havayla temas ediyor. REKLAM Bunlar petrol yan ürünleri kullanılarak yapılan plastik bir varyasyon olup yaklaşık yüzde 24’ü sentetik kauçuktan oluşan ve çok sayıda başka tür plastikler de içeren malzemeler olarak tanımlanıyor. Uzmanlar bu iki kaynağın gündelik hayatın ayrılmaz parçaları olarak çevresel mikroplastik kirlenmesinin önemli kısmını oluşturduğunu söylüyor.

SUNİ ÇİM VE HALI SAHA SORUNU Suni çim (SÇ), farklı şekil, boyut ve özelliklerde sentetik, çoğunlukla plastik lifler kullanarak doğal çimi taklit eden bir yüzey kaplama malzemesi. Bu çim türü günümüzde spor tesislerinin ötesine geçerek özel çimlerden çatılara ve kamusal alanlara kadar birçok kentsel peyzajı şekillendiriyor. Suni çimin etkilerine ilişkin endişelere rağmen, liflerinin doğal çevreye salınımı hakkında çok az şey biliniyor. Sentetik çim, suni çim veya plastik çim olarak da adlandırılıyor. Küresel suni çim pazarına ilişkin tahminler 2021 yılında 8.1 milyar dolar değerindeyken, 2027 yılına kadar 12 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. 2020 yılına kadar, sadece Avrupa Birliği'nde 93 binden fazla suni çim spor sahası kurulduğu ve eski sahaların değiştirilmesi de dahil olmak üzere yılda 1200-1400 saha arasında değişen kurulum olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak, suni çim kullanımı sporun (futbol, golf, çim hokeyi, rugby vb) yanında artık iç ve dış mekan kentsel ve evsel peyzaj da (oyun alanları, kamu ve özel çimler, çatılar, bahçeler, spor salonları vb) veya ticari uygulamalar (dekorasyon, küçük işletmeler ve daha fazlası) dahil olmak üzere birçok sektörde çeşitlilik kazanıyor. Prof. Dr. Sedat Gündoğdu Prof. Dr. Sedat Gündoğdu; “Suni çim, karşımıza farklı uzunluk ve özelliklere sahip sentetik çim lifleriyle kaplı bir yüzey olarak çıkıyor. Suni çim lifleri öncelikle polietilen (PE) ve polipropilenden (PP) ve daha az ölçüde poliamidden (PA) yapılıyor. Bunlar poliüretan (PUR), lateks kauçuk, PE, PP, PET veya PA'dan yapılmış bir veya iki destek katmanına tutturuluyor. Lifleri dik tutmak ve yüzeye esneklik sağlamak için isteğe bağlı olarak granüle bir dolgu Suni çim lifleri arasındaki boşluğu (özellikle spor yüzeylerde) doldurabiliyor. Dolgu genellikle geri dönüştürülmüş ömrünü tamamlamış lastiklerden (ELT) elde edilen stiren-bütadien kauçuk (SBR), etilen propilen dien monomer (EPDM), termoplastikler, kum veya mantar ve hindistan cevizi lifi gibi doğal malzemelerden yapılıyor. Şok pedi tabakası (SBR, PUR), drenaj levhaları ve borular (PP, EPDM) gibi ek plastik bileşenler de genellikle kurulum sırasında suni çim yüzeyinin altındaki taş ve çakıl alt tabakaya gömülüyor” diyerek devam ediyor:

TEK KULLANIMLIK TIBBİ ÜRÜNLER TEHLİKELİ Mİ? “Toplumdaki plastik tüketiminde önemli rol oynayan tıbbi plastiklerden kaynaklanan ‘mikroplastik maruziyet düzeyi’ni araştıran çok az çalışma bulunuyor. Tıbbi plastikler özellikle de tek kullanımlık ürünler, tıbbi uygulamalarda geniş çapta kullanılıyor. Tek kullanımlık tıbbi ürünler arasında şırıngalar, tüpler, iğne paketleri, damar içi uygulama malzemeleri ve daha fazlası yer alıyor. Bu eğilimin, özellikle COVID-19 pandemisi sırasında yoğunlaşmasıyla tek kullanımlık tıbbi plastiklerin kullanımında önemli bir artış meydana geliyor. Plastik ambalajın bir sonucu olarak, ilaç maddeleri plastik polimerlerle temas edebileceği için bu durum bu maddelerin polimerlerin yüzeylerine emilimine yol açabiliyor. Ayrıca, depolama, taşıma ve kullanım sırasında mikroplastiklerin plastik kaplardan sızıntı yapma olasılığı da bulunuyor. Sızıntı, polimer parçacıklarının veya katkı maddelerinin ambalajdan farmasötik kompozisyona geçişini temsil eden olası bir süreç olarak görülebilir.” REKLAM