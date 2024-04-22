Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi

Çorum'da kaza yaptıktan sonra geceyi otomobilde geçiren kişi jandarma ekiplerince yaralı halde bulundu.

AA'da yer alan habere göre Çorum-Osmancık kara yolu Sarmaşa mevkisinde plakalı otomobilin kaza yapmış halde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde B.B.D'nin (23) araçta yaralı halde olduğu belirlendi. Kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.