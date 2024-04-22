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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'dan 1 maç eksik ve 5 puan geride giriyor. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazanaması durumunda ezeli rakibiyle arasındaki puanı tekrardan 2'ye indirecek ve Beşiktaş derbisine moralli gidecek. Peki İsmail Kartal, Sivasspor karşısına nasıl bir 11'le çıkacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve mücadeleye dair detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.04.2024 - 09:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:52
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        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        2

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports 1'den izlenebilecek.

        3

        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.

        4

        Ligde oynadığı son 7 müsabakayı kazanan İsmail Kartal'ın ekibi, haftaya 85 puanla lider Galatasaray'dan 1 maç eksik ve 5 puan geride giriyor. Fenerbahçe kazanması durumunda aradaki puan farkını tekrardan 2'ye indirecek.

        5

        Sivasspor ise ligde 44 puanla 10. sırada yer alıyor.

        6

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında dört oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

        Öte yandan Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Sivas kafilesinde yer almadı.

        7

        SINIRDA 7 İSİM

        Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        8

        Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

        9

        LİGDE 36. RANDEVU

        EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

        Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

        10

        Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.

        İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.

        11

        İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:

        12

        Livakovic

        13

        Osayi Samuel

        14

        Çağlar Söyüncü

        15

        Djiku

        16

        Ferdi Kadıoğlu

        17

        İsmail Yüksek

        18

        Fred

        19

        Szymanski

        20

        İrfan Can Kahveci

        21

        Dusan Tadic

        22

        Edin Dzeko

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