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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor

        Emirates Havayolu'nun CEO'su Tim Clark, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki sel nedeniyle Dubai Havalimanı'ndaki yolcuların yaşadığı mağduriyet sonrası müşterilerden bir özür mektubu yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:48
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        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
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        Emirates Havayolu'nun CEO’su Tim Clark'ın havayolunun web sitesinde Cumartesi günü yayınlanan mektubunda "Müşterilerimizin hayal kırıklığını kabul ediyor ve anlıyoruz. Bu süre zarfında seyahat planları aksayan her müşterimizden en içten özürlerimizi sunmak istiyorum" diye yazdı.

        "YAŞANANLARIN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

        Mektubunda "Tepkilerimizin mükemmel olmaktan uzak olduğunu biliyoruz. Terminallerdeki yoğunluk, bilgi eksikliği ve karışıklık nedeniyle müşterilerimizin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyor ve anlıyoruz. Uzun kuyrukların ve bekleme sürelerinin kabul edilemez olduğunu da kabul ediyoruz" diyen Clark "Önümüzdeki 3 gün içinde yaklaşık 400 uçuşu iptal etmek ve çok daha fazlasını ertelemek zorunda kaldık, çünkü merkez operasyonlarımız personel ve tedarik sıkıntısı nedeniyle zorlanmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

        Emirates Çarşamba günü, yolcuları acil durumlar dışında havaalanına gelmemeye çağıran bir bildiri yayınlamıştı. Firma ayrıca Dubai’den uçmak isteyenlerin check-in'lerini de askıya almış ve diğer şehirlerden Dubai'ye aktarmalı uçuşları durdurarak bazı yolcuların ülkede mahsur kalmasına neden olmuştu.

        Clark mektubunda havayolunun 'tıbbi vakalara, yaşlılara ve diğer savunmasız yolculara öncelik vererek, Dubai Havalimanı kalkışlarında ve transit bölgesinde müşterilerle ilgilenmek için 100'den fazla gönüllü çalışanını gönderdiğini' de yazarken Dubai'deki müşterilere 12 binden fazla otel odası sağlandığını ve 250 bin yemek kuponu düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

        30 BİNDEN FAZLA BAGAJ SAHİBİNE TESLİM EDİLMEYİ BEKLİYOR

        Cumartesi günü itibarıyla Emirates'in normal uçuş programları yeniden düzenlenirken Clark, havayolunun hâlâ müşterilere iade edilecek 30 binden fazla bagaj parçasına sahip olduklarını söyledi. Clark "30 bin kadar geride kalan bagajı tasnif etmek, düzenlemek ve sahiplerine teslim etmek için bir görev gücü oluşturduk. Yeniden rezervasyon yapılan yolcular ve bagaj yığınını temizlememizin birkaç gün daha alacak. Müşterilerimizden 'sabır ve anlayış' talep ediyoruz" dedi.

        Clark mektubunda havayolunun süreçlerini iyileştirme sözü vererek çalışanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve aksaklıktan etkilenen müşterilerden bir kez daha özür diledi.

        * Haberin görseli Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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