160 tonluk yangın! Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi
Manisa'da bir firmaya ait depoda yangın çıktı. 160 ton kozalağın küle döndüğü yangın, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü
Giriş: 22.04.2024 - 14:26 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:12
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak yandı.
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DHA'nın haberine göre Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde bulunan bir firmaya ait kozalakların bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.