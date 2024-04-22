Karabük'te yolda koşan ayılar cep telefonuyla görüntülendi

Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Ormanlık alanda aracıyla ilerleyen sürücü, yolda 3 ayının koştuğunu fark etti. Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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