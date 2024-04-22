Karabük'te yolda koşan ayılar cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'ün Yenice ilçesinde ayıların yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde ayıların yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ormanlık alanda aracıyla ilerleyen sürücü, yolda 3 ayının koştuğunu fark etti. Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
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