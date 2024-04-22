Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! 3 yaşındaki oğlu başında bekledi!

        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! 3 yaşındaki oğlu başında bekledi!

        İstanbul'da, kız kaçırma meselesi nedeniyle iki taraf arasındaki silahlı kavganın ortasında kalan 19 yaşındaki Ada Nur Uzuner, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti, yanındaki 3 yaşındaki oğlu ise annesinin başından ayrılmadı. Uzuner'in kardeşi Sedef Uzuner, "Ablam vurulduktan sonra yere düşmüş çevresindeki herkes kaçıp gitmiş kimse onu hastaneye götürmemiş. Ablam can verirken oğlu da yanındaydı. Oğlu üstüne koşmuş 'Anne ölme, ölme' diye bağırmış. 3 yaşında bir çocuk ve yanında kimse yok, tek başınayken annesi gözleri önünde ölüyor. Zaten yeğenimin üstü başı kan içindeydi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde, 19 Nisan Cuma günü saat gece 00:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Ada Nur Uzuner (19), 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert Satarım'ın otomobilinde bulunduğu sırada, Satarım yolda arkadaşlarıyla karşılaştı.

        EVDEKİ ŞÜPHELİ DIŞARIYA ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre arkadaşları, kaçırıldığını iddia ettikleri bir kadını almaya gittiklerini söyleyerek Mert Satarım'ı da çağırdı. Olay yerine gidildiğinde, evdeki şüpheli dışarıya ateş açtı.

        ÇATIŞAN GRUPLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kurşunlardan biri o sırada arabadan inen Ada Nur Uzuner'e isabet etti. Mert Satarım ile birlikte olan grup da eve ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

        OĞLUNUN YANINDA SON NEFESİNİ VERDİ

        3 yaşındaki oğlunun yanında , yaralı halde uzun süre yerde yatan Ada Nur Uzuner, olay yerinde hayatını kaybetti.

        POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

        Uzuner, Cumartesi günü Gaziosmanpaşa Yenidoğan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na defnedildi. Polis ekipleri ise kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖLMEDEN ÖNCE YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

        Öte yandan Ada Uzuner'in saldırı gerçekleşmeden 10 dakika önce sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte şarkı söyleyerek kaydettiği videoyu paylaştığı görüldü.

        "KARDEŞİMİN ARDINDA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KALDI"

        Mert Satarım'ın eşi ve Ada Nur Uzuner'in ablası İstek Uzuner, "Eşimin arkadaşları yolda eşimi çevirmiş 'Bir tane kızı kaçırdılar gelin o kızı almaya gidiyoruz' demişler. Ada da o sırada bebeğiyle arabadaymış. Hepsi olay yerine kaçırılan kızı almaya gidiyorlar. Kapıya vuruyorlar, içerideki adam korkuyor silahla ateş ediyor. Kurşun Ada'ya geliyor. Sonra herkes kaçıyor. Katillerin bulunmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Kardeşimin ardında 3 yaşındaki çocuğu kaldı. Kardeşim suçsuz yere öldürüldü" dedi.

        "ABLAM CAN VERİRKEN OĞLU DA YANINDA TEK BAŞINAYDI"

        Ada'nın kardeşi Sedef Uzuner ise, "Ablam yere düşüyor ve kimse onu hastaneye götürmüyor. Ağzından, burnundan kan gelmiş. Yani boşu boşuna gitti. Ablam can verirken oğlu da yanındaydı, oğlu ablamın kanı içindeydi. Zaten ablamın panik atağı vardı oğlunu o halde görünce daha da mahvolmuştur. Oğlu üstüne koşmuş 'Anne ölme, ölme' diye bağırmış. Bize geldiğinde de 'Annem öldü' dedi. Ablamın şu an oğlunun yanında olması gerekiyorken şurada yatmasının ne anlamı var.

        Ablam çocuğuyla arabadan iniyor direkt vuruluyor. Çocuğu onu o durumda görüyor psikolojisi şu anda çok bozuk. Yeğenimi getirdik buraya 'Annem öldü mü? Annem öldü mü?' diye soruyor. O kurşun yeğenime de gelebilirdi. O sırada ablama geldi ve ablam öldü. Çocuğu da orada ablamın başında 1 saat beklemiş. 3 yaşında bir çocuk ve yanında kimse yok, tek başınayken annesi gözleri önünde ölüyor, o annesine bakıyor. Üstü başı kan içindeydi" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ada Nur Uzuner
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        Alev topuna döndü! Can kayıpları var!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürününündeki ‘küflü’ tartışma
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        İstanbul'da panik anları! Temel kazısında yol çöktü
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        Satılan 10 otomobilden 7'si ithal
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt