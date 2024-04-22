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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş Amerika'daki evinde ölü bulundu, Yağmur Taktaş kimdir?

        Televizyon programıyla ünlenmişti! Sosyal medya fenomeni Yağmur ölü bulundu!

        Sosyal medya fenomeni, 28 yaşındaki Yağmur Taktaş, ABD'de, kaldığı evde ölü bulundu. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen Taktaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsinin ardından getirildiği memleketi Adana'da toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şikayetçi oldu. Öte yandan Taktaş'ın ölümü sonrası Instagram hesabındaki fotoğraf dikkat çekti. Taktaş'ın profil resmine ünlü Exorcist korku filminden Regan karakterinin fotoğrafı konuldu. Söz konusu değişikliği kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 07:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:19
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        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
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        'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), geçen haftalarda ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.

        ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

        Taktaş’ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Yağmur Taktaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        PROFİL RESMİ DİKKAT ÇEKTİ

        Öte yandan Taktaş’ın ölümü sonrası Instagram hesabındaki fotoğraf dikkat çekti. Taktaş’ın profil resmine ünlü Exorcist korku filminden Regan karakterinin fotoğrafı konuldu. Söz konusu değişikliği kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor.

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