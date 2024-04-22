Televizyon programıyla ünlenmişti! Sosyal medya fenomeni Yağmur ölü bulundu! Sosyal medya fenomeni, 28 yaşındaki Yağmur Taktaş, ABD'de, kaldığı evde ölü bulundu. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen Taktaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsinin ardından getirildiği memleketi Adana'da toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şikayetçi oldu. Öte yandan Taktaş'ın ölümü sonrası Instagram hesabındaki fotoğraf dikkat çekti. Taktaş'ın profil resmine ünlü Exorcist korku filminden Regan karakterinin fotoğrafı konuldu. Söz konusu değişikliği kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.04.2024 - 07:40 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:19 facebook

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