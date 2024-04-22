Siirt'te 1985 yılında yaşanan olayda 70. Piyade Tugay Komutanlığı emrinde askerlik vazifesini yapan 21 yaşındaki er Mehmet Beşir Koyun, kaza kurşunu sonucu hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi de 1989 yılında verdiği kararda, olayın kasten değil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiğini belirtti. Kararda, sanığa tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermek suçundan 2 yıl hapis cezasıyla ve 7 bin 500 TL ağır para cezası verildi.

OĞLU İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURDU Koyun’un şehit sayılması için de Kırıkkale'de yaşayan oğlu Hamza Koyun, 38 yıl sonra idare mahkemesine başvurdu. Kararı veren Ankara 18. İdare Mahkemesi de şunları kaydetti: "Davacının babası müteveffa Beşir Koyun'un askerlik vazifesini yapmakta iken başka bir askerin silahının ateş alması üzerine yaralanarak vefat ettiği, sanığın nöbetçi olmadığı halde emir ve talimatlara rağmen silahını tam dolduruşa getirdiği, olayda müteveffanın herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve ölüm olayının vazifesi başında gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumda, davacının vefat eden babasının vazife malulü sayılması gerekirken, bu yöndeki talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." REKLAM