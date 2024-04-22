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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Eyüpsultan'da kurşunlar havada uçuştu: Cadde ortasında silahlı çatışma! - Güncel haberler

        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!

        İstanbul Eyüpsultan'da cadde ortasında dehşet anları yaşandı. Geçtiğimiz cumartesi meydana gelen olayda otomobille bir akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araçtakilerin karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. O anlar da saniye saniye kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:24
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        Eyüpsultan'da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin de karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı.

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        Çatışma sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil akaryakıt istasyonuna geldi.

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        4 kişiden 3'ü otomobilden indi. O sırada caddede ilerleyen motosikletli 2 şüpheli otomobilden inenlere ateş etti.

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        Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin motosikletli 2 şüpheliye karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı.

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        Bu sırada kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonunun yakınlarında bulunan kafenin camına isabet etti. Otomobildekilerin motosikletli şüphelilerden kaçma ve silahla karşılık verme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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