İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
İstanbul Eyüpsultan'da cadde ortasında dehşet anları yaşandı. Geçtiğimiz cumartesi meydana gelen olayda otomobille bir akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araçtakilerin karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. O anlar da saniye saniye kameraya yansıdı
Eyüpsultan'da otomobille akaryakıt istasyonuna gelen 4 kişi, motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
DHA'nın haberine göre otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin de karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı.
Çatışma sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil akaryakıt istasyonuna geldi.
4 kişiden 3'ü otomobilden indi. O sırada caddede ilerleyen motosikletli 2 şüpheli otomobilden inenlere ateş etti.
Otomobille akaryakıt istasyonuna gelenlerin motosikletli 2 şüpheliye karşılık vermesiyle iki grup arasında çatışma çıktı.
Bu sırada kurşunlardan biri, akaryakıt istasyonunun yakınlarında bulunan kafenin camına isabet etti. Otomobildekilerin motosikletli şüphelilerden kaçma ve silahla karşılık verme anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.